Calcio: Nicolato carica i suoi in vista delle due amichevoli: "Dobbiamo essere squadra in poco tempo" (Di lunedì 20 marzo 2023) Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno Paolo Nicolato, CT della Nazionale italiana Under 21 di Calcio che sarà impegnata in questi giorni nelle due amichevoli con la Serbia (venerdì 24 marzo) e con l'Ucraina (lunedì 27 marzo). Il tecnico azzurro è infatti intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, mostrando rammarico per le attuali condizioni della sua squadra, al momento falcidiata dagli infortuni, fattore che non gli permetterà di preparare al meglio la fase finale dei Campionati Europei in partenza a giugno. "Sono due partite che avrebbero dovuto far parte di un ciclo di preparazione – ha detto Nicolato nelle parole raccolte dall'agenzia di stampa ANSA – Avremmo voluto preparare meglio l'Europeo ma abbiamo avuto diverse problematiche: abbiamo molte assenze a causa degli infortuni precedenti al ...

