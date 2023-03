Calcio: Mancini, 'risultati nelle Coppe? Giocano tanti stranieri, non è rinascita Italia' (Di lunedì 20 marzo 2023) Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "No, non si può parlare di rinascita del Calcio Italiano, al massimo dei club di Serie A. Ci fossero 50/60 giocatori Italiani sarebbe diverso, magari anche la metà, ma così no". Così il ct dell'Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano, in merito agli ottimi risultati delle squadre Italiane nelle Coppe europee, con 6 squadre qualificate ai quarti di finale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "No, non si può parlare didelno, al massimo dei club di Serie A. Ci fossero 50/60 giocatorini sarebbe diverso, magari anche la metà, ma così no". Così il ct dell'Roberto, in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano, in merito agli ottimidelle squadreneeuropee, con 6 squadre qualificate ai quarti di finale.

