Calcio | Mancini | ' Retegui lo seguivamo da tempo | speriamo possa essere importante'

(Di lunedì 20 marzo 2023) Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "loda, ha qualità ed è un ragazzo giovane. Non pensavamo dicesse di sì, abbiamo un po' tergiversato e invece ha detto subito sì. La speranza è che, è un ragazzo sveglio e giovane". Così il ct dell'Italia Roberto, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano, in merito alla convocazione di Mateo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zaniolo entra e segna. Il Galatasaray vince. E Mancini può sorridere #Turchia - sportface2016 : Milan, #Mancini: “Dispiace aver visto una squadra rossonera tutta di stranieri contro la Salernitana” - FcInterNewsit : Mancini: 'Dimarco, condizioni da capire. Tre squadre ai quarti UCL, non è rinascita del calcio' - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'Inghilterra piena di giocatori di talento e con più scelta ma vogliamo fare bene' -… - ugoal27 : RT @mempispillo: il giorno dopo: 1) Ma un complimenti ad #Hysaj lo facciamo? 2) Ma ve lo ricordate #Mancini che entra nel riscaldamento pr… -

Una classica delmondiale. Roberto- Credits FIGCOggi il ct Robertoprende la parola in conferenza stampa nel primo giorno di raduno a Coverciano, che arriva al termine di un ...Giovedì alle 20.45 a Napoli inizia la nuova avventura europea dell'Italia di Roberto. Da campione in carica. E inizia proprio dall'avversaria del trionfo di due anni fa a ...i commenti: ...ha poi parlato dei giocatori che ha deciso di non convocare: ' Zaccagni sta disputando un ottimo campionato e sta facendo bene. Non c'è una motivazione particolare alla base della mancata ...

E cosa puoi dirci di questo Napoli E' una delle domande poste a Roberto Mancini in conferenza stampa. Il c.t. della Nazionale risponde così: "Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero ...Un trequartista vecchio stile. Accentratore di gioco, qualità pura al servizio dei compagni. La Stella Rossa la squadra con cui ha vinto la prima Champions League, il Milan la seconda. Qui, la rete in ...