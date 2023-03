Calcio | Mancini | “Nuovi talenti? Problema è che bambini non giocano più in strada”

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “In Italia nessun bambino gioca più per. Noi giocavamo 3-4 ore pere poi andavamo ad allenarci, oggi questo non accade più. Non è un caso se giocatori nascono ancora in quei Paesi, come Uruguay, Argentina o Brasile, dove si gioca ancora molto per”. Lo dice il ct azzurro Robertoin merito alle difficoltà delitaliano a sfornarenegli ultimi anni. “Perché Gnonto in Italia non l’ha preso nessuno? Poteva giocare per la Sampdoria o la Fiorentina. Nessuno l’ha preso, però gioca titolare in Premier League. In Olanda c’è Oristanio che gioca bene in Eredivisie. Zaniolo è un po’ l’emblema, non giocava e poi s’è ritrovato titolare in Champions League. Noi i giocatori dobbiamo cercare di andare a scovarli da qualche parte, in tutti i ...

