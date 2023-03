(Di lunedì 20 marzo 2023) Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "Ormai è diventato un classico Italia-, un po' come Italia-Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande nazionale,didi, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno piùdi noi per tanti motivi, ma a Napolidisputare una bella partita, giocaree iniziarequeste qualificazioni. Però loro sono forti". Così il ct azzurro Robertoin conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano a tre giorni dal match contro l', primo impegno nelle qualificazioni a Euro 2024.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zaniolo entra e segna. Il Galatasaray vince. E Mancini può sorridere #Turchia - sportface2016 : Milan, #Mancini: “Dispiace aver visto una squadra rossonera tutta di stranieri contro la Salernitana” - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'Inghilterra piena di giocatori di talento e con più scelta ma vogliamo fare bene' -… - ugoal27 : RT @mempispillo: il giorno dopo: 1) Ma un complimenti ad #Hysaj lo facciamo? 2) Ma ve lo ricordate #Mancini che entra nel riscaldamento pr… - Karsdorpismo2 : @ken_parker67 @123Prova2 @CrisItaly76 @EmanueleVendit1 Dai vabbè, sei fortissimo te giuro. Luis Alberto a gamba tes… -

Una classica delmondiale. Roberto- Credits FIGCOggi il ct Robertoprende la parola in conferenza stampa nel primo giorno di raduno a Coverciano, che arriva al termine di un ...ha un grande merito: con la vittoria agli Europei ha dato uno stile e una mentalità alla squadra, siamo in buone mani". Gattuso, che considera la Premier l'Nba dele che non sarà a ......(ammonito da diffidato) e appunto Cristante, espulso nella rissa finale con Marusic, a cui si aggiunge Kumbulla che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica per ila Berardi ...

Restiamo in città per il brasiliano che per qualche anno ha trascinato l'Inter. Una potenza fisica devastante e un mancino micidiale. Come qui, mai lasciarlo puntare a campo aperto.Però loro sono forti”. Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano a tre giorni dal match contro l’Inghilterra, primo impegno nelle ...