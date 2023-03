Calcio: Locatelli, 'con Inter vittoria importante, triste non essere convocato in Nazionale' (Di lunedì 20 marzo 2023) Torino, 20 mar. - (Adnkronos) - Dalla vittoria sull'Inter alla mancata convocazione in Nazionale. Manuel Locatelli ha parlato di questo e molto altro nella diretta sul canale Twitch dei bianconeri. A cominciare, dunque, dalla serata di San Siro: "È stata una vittoria molto importante quella di ieri, si è vista una squadra unita, adesso abbiamo bisogno di tutti e tutti siamo sulla stessa barca. Stiamo rispondendo bene, questo è quello che ci chiede il mister. Quella di ieri inoltre è stata una delle mie migliori partite della stagione sicuramente". Un periodo positivo per il centrocampista della Juve, in campo, ma anche fuori visto che pochi giorni fa è diventato papà del piccolo Theo. "Ora c'è un altro bambino nella famiglia juventina!". Locatelli ha parlato poi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Torino, 20 mar. - (Adnkronos) - Dallasull'alla mancata convocazione in. Manuelha parlato di questo e molto altro nella diretta sul canale Twitch dei bianconeri. A cominciare, dunque, dalla serata di San Siro: "È stata unamoltoquella di ieri, si è vista una squadra unita, adesso abbiamo bisogno di tutti e tutti siamo sulla stessa barca. Stiamo rispondendo bene, questo è quello che ci chiede il mister. Quella di ieri inoltre è stata una delle mie migliori partite della stagione sicuramente". Un periodo positivo per il centrocampista della Juve, in campo, ma anche fuori visto che pochi giorni fa è diventato papà del piccolo Theo. "Ora c'è un altro bambino nella famiglia juventina!".ha parlato poi di ...

