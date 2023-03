Calcio | Liga | Kessie decide il Clasico | Barcellona-Real Madrid 2-1

(Di lunedì 20 marzo 2023), 19 mar. (Adnkronos) - Ildellaspagnola fraal Camp Nou viene deciso dall'ex Milan Frankche al 92', entrato da poco,izza il gol del 2-1 finale ela sfida e forse la corsa per il titolo. Ilera passato in vantaggio al 9' con un autogol di Araujo, poi al 45' è arrivato il pari di Sergi Roberto per il finale con il gol di. Xavi vince la sfida e con questo successo il Barca scappa a +12 sulla formazione di Ancelotti.

BARCELLONA - Al Camp Nou di Barcellona , va in scena il Clásico tra i blaugrana di Xavi e il Real Madrid di Carlo Ancelotti . La lotta per il titolo passa per questa partita: se il Barça supera il ...... big match valido per la ventiseiesima giornata della 2022 - 2023

Diretta Barcellona-Real Madrid 2-1: Kessie decide El Clásico Corriere dello Sport

Nella 26ª giornata successi (contro Elche, Maiorca e Osasuna) per le tre squadre in lizza per l'Europa, mentre quella di Sampaoli cade sul campo del Getafe ...Curioso e clamoroso episodio nella Liga in Rayo Vallecano-Girona con protagonisti due calciatori che hanno tentato un rigore di seconda con un ...