**Calcio: la laziale Botteri, 'grande gioia rovinata dagli scontri, sport non è questo'** (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Sono una laziale orgogliosissima, sono ovviamente felicissima per la mia squadra ma la mia gioia è inficiata dal sapere di scontri e violenze. Il calcio non è questo, e un po' queste notizie mi tolgono la felicità per una pur splendida vittoria". A dirlo all'Adnkronos è la super tifosa laziale Giovanna Botteri, commentando il derby di ieri Lazio - Roma vinto dai biancocelesti ma preceduto da scontri tra tifoserie in seguito ai quali è rimasto ferito un agente di polizia. "Ogni volta, mi dispiaccio moltissimo quando ci sono scontri -spiega la cronista Rai- L'ultima volta che sono stata a Roma sono stata allo stadio, era una giornata bellissima, c'era il sole, era pieno di bambini, giovani, famiglie. Un'atmosfera così bella e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Sono unaorgogliosissima, sono ovviamente felicissima per la mia squadra ma la miaè inficiata dal sapere die violenze. Il calcio non è, e un po' queste notizie mi tolgono la felicità per una pur splendida vittoria". A dirlo all'Adnkronos è la super tifosaGiovanna, commentando il derby di ieri Lazio - Roma vinto dai biancocelesti ma preceduto datra tifoserie in seguito ai quali è rimasto ferito un agente di polizia. "Ogni volta, mi dispiaccio moltissimo quando ci sono-spiega la cronista Rai- L'ultima volta che sono stata a Roma sono stata allo stadio, era una giornata bellissima, c'era il sole, era pieno di bambini, giovani, famiglie. Un'atmosfera così bella e ...

