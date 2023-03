Calcio | Kostic - gol e la Juve passa in casa dell' Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Un lampo di Kostic affonda l'Inter, la Juve prosegue la rincorsa all'Europa #InterJuve #SerieA - antonelladibe11 : RT @SkySport: INTER-JUVENTUS 0-1 Risultato finale ? #Kostic 23’ ? - Rosa_Pileggi : Inter-Juventus 0 a 1. Gol di Kostic. Finalmente vedo la Juventus giocare a calcio anche se negli ultimi minuti la… - lucianoserrone : RT @tuttosport: #InterJuve 0-1 #Kostic schianta Inzaghi ???? #Juventus #Inter #SerieA #Tuttosport - __loloo : RT @SkySport: INTER-JUVENTUS 0-1 Risultato finale ? #Kostic 23’ ? -

Inter 6 Onana Va bene costruire dal basso, ma passarla anon è una buona idea. Altro non sbaglia. 5.5 Darmian Passaggi fuori misura per la foga. Dal ...27/3 Martedì 28/3 Mercoledì 29/3- ...Un preciso diagonale rasoterra di, al 23' del primo tempo, permette alla Juventus di espugnare San Siro e battere l'Inter 1 - 0. Partita nervosa, con molti contatti ed un finale acceso, con i cartellini rossi mostrati a Paredes ...Un gol dell'esterno decide il derby d'Italia, ma è polemica per un mani di Rabiot non fischiato. Inter battuta e con poche ...

Inter-Juve 0-1: gol di Kostic | Risultato Finale Serie A La Gazzetta dello Sport

L'Inter spinge e la Juve trova sempre più spazi: al 53' sempre pericoloso Kostic, cross basso per Vlahovic con Darmian che chiude in angolo. Al 58' è Vlahovic a calciare debolmente. Poco dopo ci prova ...