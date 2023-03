(Di lunedì 20 marzo 2023) Londra, 20 mar. - (Adnkronos) - Marcus, Masone Nicknon rappresenteranno delle minacce per l'Italia di Roberto Mancini nell'esordio previsto giovedì 23 marzo a Napoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. I tre giocatori inglesi hanno abbandonato illoroa causa di problemi fisici. Il Ct Gareth Southgate ha chiamato Fraser Forster del Tottenham al posto dell'estremo difensore del Newcastle, ma ha deciso di non sostituire l'attaccante del Manchester United e il centrocampista del Chelsea. Il vero rammarico per Southgate è l'indisponibilità di, l'attaccante più in formaPremier nel 2023, capocannoniere finora nell'anno solare del campionato inglese. Il giocatore è stato sostituito nel match ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il pr… - sportli26181512 : #Italia, primo allenamento con l'#Inghilterra nel mirino: Retegui osservato speciale: Azzurri al lavoro in vista de… - TV7Benevento : Calcio: Inghilterra, Rashford, Mount e Pope lasciano il ritiro della nazionale - - gdentamaro70 : RT @GassmanGassmann: Ma se in Inghilterra, patria degli hooligans, hanno trovato il modo per metterli buoni buoni, e hanno risolto il probl… - paoloangeloRF : Un altro forfait in vista di Inghilterra e Malta -

E' durato poco più di un'ora il primo allenamento della Nazionale in ritiro a Coverciano per preparare le gare di qualificazione a Euro 2024 contro l'(giovedì a Napoli) e Malta (domenica in trasferta). Dei 30 azzurri convocati mancavano solo Chiesa, rimasto a Torino per accertamenti dopo il problema al ginocchio accusato ieri contro l'...COVERCIANO - Prima la sfida con l'a Napoli, poi l'impegno a Malta. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar , la Nazionale di Roberto Mancini è pronta a rimettersi in gioco con le prime gare di qualificazione ...... lascia Coverciano: al suo posto è stato convocato Emerson Palmieri LA LISTA DI MANCINI - I PRESENTI Mancini ha chiamato 30 giocatori per gli impegni nelle qualificazioni europee cone ...

Italia-Inghilterra, minaccia shock a Napoli: "Ti verranno a prendere..." Corriere dello Sport

A pochi giorni dal doppio impegno inaugurale del girone di qualificazione per Euro 2024, prosegue la grande emergenza infortuni per la Nazionale italiana di calcio maschile. Il C.T. Roberto Mancini, g ...Londra, 20 mar. – (Adnkronos) – Marcus Rashford, Mason Mount e Nick Pope non rappresenteranno delle minacce per l’Italia di Roberto Mancini nell’esordio previsto giovedì 23 marzo a Napoli per le quali ...