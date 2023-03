Calcio in tv oggi (lunedì 20 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di lunedì 20 marzo 2023) lunedì avaro di partite oggi, 20 marzo. Con i campionati nazionali fermi per la finestra FIFA per le Nazionali e con le competizioni dei singoli Paesi che si sono chiuse solo nella giornata di ieri, non sono in programma partite di Calcio in tv. Nei prossimi giorni, in ogni caso, spazio alle Nazionali. Per quanto riguarda l’Italia, la squadra allenata da Roberto Mancini giocherà contro Inghilterra e Malta per le prime partite valide per le qualificazioni a Euro 2024. Doppia amichevole per l’Under 21 con Serbia e Ucraina, mentre per l’Under 20 ultime sfide del Torneo 8 Nazioni. In campo anche le Nazionali degli altri continenti, a partire dalle africane, impegnate nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Amichevoli, invece, per le ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)avaro di, 20. Con i campionati nazionali fermi per la finestra FIFA per le Nazionali e con le competizioni dei singoli Paesi che si sono chiuse solo nella giornata di ieri, non sono in programmadiin tv. Nei prossimi giorni, in ogni caso, spazio alle Nazionali. Per quanto riguarda l’, la squadra allenata da Roberto Mancini giocherà contro Inghilterra e Malta per le primevalide per le qualificazioni a Euro 2024. Doppia amichevole per l’Under 21 con Serbia e Ucraina, mentre per l’Under 20 ultime sfide del Torneo 8 Nazioni. In campo anche le Nazionali degli altri continenti, a partire dalle africane, impegnate nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Amichevoli, invece, per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - ZZiliani : Ieri la notizia dell’illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - ZZiliani : Per dire come il calcio italiano sia alla canna del gas in tema di vendita dei diritti tv: la @SerieA cerca un pres… - SimoneR10956858 : RT @massimozampini: Inzaghi che parla solo dell'episodio del 23esimo riassume bene l'eterna differenza tra noi e loro: l'anno scorso dopo q… - stefanocr71 : RT @massimozampini: Inzaghi che parla solo dell'episodio del 23esimo riassume bene l'eterna differenza tra noi e loro: l'anno scorso dopo q… -