Calcio, i 60 anni di Ronald Koeman, difensore goleador che è ancora il ct degli Orange (Di lunedì 20 marzo 2023) All’età di 60 anni Ronald Koeman si gode la seconda esperienza da ct dei Paesi Bassi. La possibilità di tornare ad allenare un club in futuro è remota, come ha fatto sapere lui stesso recentemente alla stampa olandese. È la convinzione di uno che la pressione l’ha sempre saputa gestire, fino a diventare il primo nella storia ad aver militato sia da calciatore che da allenatore nelle tre Big Three dell’Eredivisie: Ajax, Psv e Feyenoord. Koeman è inoltre uno dei pochi giocatori europei ad aver vinto un triplete con il club e una coppa con la propria nazionale nello stesso anno. In quel magico 1988 il Psv vince tutto e l’Olanda trionfa agli Europei. Nella finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica Koeman realizza il primo rigore della serie e mette la firma sul trionfo. Nell’ultimo atto del torneo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) All’età di 60si gode la seconda esperienza da ct dei Paesi Bassi. La possibilità di tornare ad allenare un club in futuro è remota, come ha fatto sapere lui stesso recentemente alla stampa olandese. È la convinzione di uno che la pressione l’ha sempre saputa gestire, fino a diventare il primo nella storia ad aver militato sia da calciatore che da allenatore nelle tre Big Three dell’Eredivisie: Ajax, Psv e Feyenoord.è inoltre uno dei pochi giocatori europei ad aver vinto un triplete con il club e una coppa con la propria nazionale nello stesso anno. In quel magico 1988 il Psv vince tutto e l’Olanda trionfa agli Europei. Nella finale di Coppa dei Campioni contro il Benficarealizza il primo rigore della serie e mette la firma sul trionfo. Nell’ultimo atto del torneo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo Alessandro #Nesta che festeggia 4??7? anni ???? 78 presenze in #Nazionale… - MarcoGiordano6 : Questo Napoli è una delle squadre migliori degli ultimi 30 anni di calcio mondiale. Ingiocabile, a tratti, per gli… - realvarriale : Col trionfo di @sscnapoli, dopo 17 anni, il calcio italiano riporta 3 squadre ai quarti di @ChampionsLeague. Una in… - VincenzoFloris : RT @massimozampini: Alla fine Allegri ha fatto la domanda che aspettiamo da 30 anni, cui nessun media potrà mai rispondere. Per capirci: pe… - giulay85 : Calcio, torture e terrore nell'#iraq di Saddam. Come funzionava un sistema e cosa resta di un Paese a 20 anni esatt… -