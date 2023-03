Calcio | Fiorentina Bonaventura ' Ora recuperare prima del rush finale'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina, #Bonaventura: 'Dobbiamo approfittare della pausa per recuperare energie' - serieB123 : Ronja Aronsson, ex della Fiorentina accusa: «Insulti e offese nello spogliatoio» - Tutto_CalcioNew : Le parole di #Commisso sulla #Fiorentina ai microfoni della Cbs #tuttocalcionews #calcio - sportface2016 : L'ex calciatrice della Fiorentina Ronja Aronsson accusa il club viola: 'Se sbagliavi, ti urlavano put****' - sportli26181512 : #Fiorentina, non ti serve più strafare: Leggi il commento sulla settima vittoria consecutiva dei toscani… -

Lo ha detto il centrocampista dellaGiacomo Bonaventura a margine della pronuncia del giuramento dell'atleta, prima dell'inizio di una delle gare della giornata inaugurazione dell'edizione ......"Monteleone" di Lipari la sola prospettiva di giocare in uno degli stadi più iconici del nostrofinisce per contare più del campionato in cui si gioca. Sarebbe scorretto parlare di, ...Giacomo Bonaventura ha parlato a margine dell'inizio del Torneo di Viareggio 2023, prima della pronuncia del giuramento. 'Con laabbiamo fatto una buona striscia di risultati, adesso dobbiamo recuperare visto che in questa settimana non giochiamo e poi entriamo nel vivo, nella parte più importante della stagione, e ...

Ronja Aronsson accusa pesantemente la Fiorentina Femminile L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Il centrocampista viola: "Abbiamo fatto una buona striscia di risultato" FIRENZE (ITALPRESS) - Con la Fiorentina "abbiamo fatto una buona striscia di risultati, adesso dobbiamo recuperare visto che in ...FIRENZE «Non parlate di rinascita del calcio italiano». Aula magna di Coverciano ... mi chiedo perché Sampdoria e Fiorentina, tanto per fare un esempio, non hanno preso Gnonto, che adesso è titolare ...