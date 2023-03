Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Maignan sarà il portiere titolare' - napolimagazine : FRANCIA - Deschamps: 'Maignan sarà il portiere titolare' - ScMotorieSelmi : Calcio: Deschamps, Maignan sarà portiere titolare Francia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Benzema? Argomento chiuso, il passato è il passato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Benzema? Argomento chiuso, il passato è il passato' -

"Il posto di numero 1 è di Mike Maignan. Ci sarà una gerarchia, è importante". Queste la parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese vicecampione del mondo, in vista degli impegni per le qualificazioni a Euro 2024 dei suoi, ha così affidato la titolarità dei pali francesi al portiere del Milan, dopo il ritiro di Hugo Lloris dai Blues.

Calcio: Deschamps, Maignan sarà portiere titolare Francia - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Il posto di numero 1 è di Mike Maignan. Ci sarà una gerarchia, è importante". Queste la parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese vicecampione ...Continua a far discutere l'addio di Karim benzema alla nazionale francese. In un'intervista concessa a Téléfoot, il c.t. Didier Deschamps ha dribblato l'argomento: "Non è mia abitudine guardare i soci ...