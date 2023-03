Calcio, continua l’emergenza infortuni per l’Italia di Mancini. Altri due forfait. E Chiesa… (Di lunedì 20 marzo 2023) A pochi giorni dal doppio impegno inaugurale del girone di qualificazione per Euro 2024, prosegue la grande emergenza infortuni per la Nazionale italiana di Calcio maschile. Il C.T. Roberto Mancini, già costretto a rinunciare a diversi giocatori importanti in fase di convocazioni, deve fare i conti infatti con Altri due forfait che potrebbero purtroppo aumentare nelle prossime ore. Per ora è arrivata l’ufficialità di due sostituzioni tra i nomi dei giocatori a disposizione del tecnico azzurro in vista delle partite contro Inghilterra e Malta: indisponibili Ivan Provedel (bloccato dalla febbre) e Federico Dimarco (problemi fisici dopo Inter-Juventus), al loro posto sono stati selezionati Marco Carnesecchi (che ha lasciato il raduno dell’Under 21) ed Emerson Palmieri. In dubbio anche la presenza di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) A pochi giorni dal doppio impegno inaugurale del girone di qualificazione per Euro 2024, prosegue la grande emergenzaper la Nazionale italiana dimaschile. Il C.T. Roberto, già costretto a rinunciare a diversi giocatori importanti in fase di convocazioni, deve fare i conti infatti condueche potrebbero purtroppo aumentare nelle prossime ore. Per ora è arrivata l’ufficialità di due sostituzioni tra i nomi dei giocatori a disposizione del tecnico azzurro in vista delle partite contro Inghilterra e Malta: indisponibili Ivan Provedel (bloccato dalla febbre) e Federico Dimarco (problemi fisici dopo Inter-Juventus), al loro posto sono stati selezionati Marco Carnesecchi (che ha lasciato il raduno dell’Under 21) ed Emerson Palmieri. In dubbio anche la presenza di ...

