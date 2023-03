Calcio: Abodi, 'scuse a comunità ebraica, c'è deficit culturale insopportabile nel 2023' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "Come ministro per lo Sport sento di porre le scuse alla comunità ebraica, certamente non bastano, c'è bisogno di un impegno più sistematico. Anche il sistema sportivo e nella fattispecie la Lega Serie A e i club si devono assumere ulteriori responsabilità facendo in modo che chi si comporta come abbiamo visto ieri non entri più negli stadi. È evidente che c'è un deficit culturale che nel 2023 diventa insopportabile". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al Gr1. "Credo che da un lato bisogna cercare di reprimere questo tipo di comportamento, dall'altro bisogna lavorare per prevenire -aggiunge Abodi-. Con quali misure? Intensificando ulteriormente la collaborazione con i club e con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "Come ministro per lo Sport sento di porre lealla, certamente non bastano, c'è bisogno di un impegno più sistematico. Anche il sistema sportivo e nella fattispecie la Lega Serie A e i club si devono assumere ulteriori responsabilità facendo in modo che chi si comporta come abbiamo visto ieri non entri più negli stadi. È evidente che c'è unche neldiventa". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, al Gr1. "Credo che da un lato bisogna cercare di reprimere questo tipo di comportamento, dall'altro bisogna lavorare per prevenire -aggiunge-. Con quali misure? Intensificando ulteriormente la collaborazione con i club e con le ...

