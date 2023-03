Calcio: Abodi a Dureghello, 'farò la mia parte su cori antisemiti allo stadio' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Impossibile far finta di nulla. farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il Rispetto è dovuto e non è negoziabile!". Questa la risposta via twitter del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, alla presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che sui social aveva denunciato cori antisemiti dei tifosi della Lazio, durante il derby di ieri contro la Roma, ed aveva anche postato una foto di un sostenitore biancoceleste in tribuna che indossava una maglia della sua squadra con la scritta 'Hitlerson' e il numero 88. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Impossibile far finta di nulla.la mia, come sento il dovere di fare. Il Rispetto è dovuto e non è negoziabile!". Questa la risposta via twitter del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, alla presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth, che sui social aveva denunciatodei tifosi della Lazio, durante il derby di ieri contro la Roma, ed aveva anche postato una foto di un sostenitore biancoceleste in tribuna che indossava una maglia della sua squadra con la scritta 'Hitlerson' e il numero 88.

Abodi va a caccia di nomine. Per conto di Malagò ... regno indiscusso di Malagò, dove il ministro è di casa al punto che, lo scorso anno, si è anche tolto la soddisfazione di vincere il torneo sociale di calcio a 5 con il team Abodi/Picciotti in cui ... Infantino e Ceferin, gli autocrati del calcio Il calcio, europeo e mondiale, è nelle mani di due autocrati (dal vocabolario: chi detiene ed esercita ... Per fortuna ieri si è alzata la voce del ministro dello sport Andrea Abodi che, dopo la ... Non si scarichi sul Napoli l'incapacità della Uefa ... soprattutto, non commettere 'autogol', così come il ministro dello Sport Abodi ha definito l'intervento di Ceferin. Prima di entrare nel governo, il manager vero appassionato di calcio ha occupato ... ... regno indiscusso di Malagò, dove il ministro è di casa al punto che, lo scorso anno, si è anche tolto la soddisfazione di vincere il torneo sociale dia 5 con il team/Picciotti in cui ...Il, europeo e mondiale, è nelle mani di due autocrati (dal vocabolario: chi detiene ed esercita ... Per fortuna ieri si è alzata la voce del ministro dello sport Andreache, dopo la ...... soprattutto, non commettere 'autogol', così come il ministro dello Sportha definito l'intervento di Ceferin. Prima di entrare nel governo, il manager vero appassionato diha occupato ... Calcio: Abodi a Dureghello, ‘farò la mia parte su cori antisemiti allo stadio’ La Sicilia Abodi va a caccia di nomine. Per conto di Malagò Il ministro dello Sport è ottimo amico del presidente del Coni che ora spera di poter piazzare un suo fedelissimo al vertice di Sport e salute ... L'autogol di Ceferin e gli Europei 2032 Il corto circuito di Napoli, con la pessima gestione della gara di Champions con l'Eintracht di Francoforte, speriamo sia solo un episodio isolato e non lasci strascichi. Anche perché, come si sa, l'I ... Il ministro dello Sport è ottimo amico del presidente del Coni che ora spera di poter piazzare un suo fedelissimo al vertice di Sport e salute ...Il corto circuito di Napoli, con la pessima gestione della gara di Champions con l'Eintracht di Francoforte, speriamo sia solo un episodio isolato e non lasci strascichi. Anche perché, come si sa, l'I ...