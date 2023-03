Calcio a 5, Serie A: nel posticipo della 24esima, l’Olimpus Roma viene battuta dalla Fortitudo Pomezia (Di lunedì 20 marzo 2023) La 24esima giornata della stagione regolare 2022-2023 di Calcio a 5 va ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel posticipo tra Olimpus Roma e Fortitudo Pomezia. A vincere sono stati gli ospiti al termine di un vibrante 3-4 che ha visto gli uomini di Nuccorini dimostrarsi più abili nel risolvere una partita intensissima. Succede tutto o quasi nel primo tempo: doppio botta e risposta sull’asse Jonas-Sacon e Keko-Humberto, per il momentaneo 2-2. Poi un ulteriore scambio di cortesie a “comando invertito”: 3-2 di Rafinha e 3-3, su rigore, di Jonas per il 3-3 dell’intervallo. Nella ripresa, dopo meno di cinque minuti, la zampata decisiva di Campoy. Per il 3-4 che non si schioda più dal tabellone del PalaCesaroni di Genzano. In classifica: ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Lagiornatastagione regolare 2022-2023 dia 5 va ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose neltra Olimpus. A vincere sono stati gli ospiti al termine di un vibrante 3-4 che ha visto gli uomini di Nuccorini dimostrarsi più abili nel risolvere una partita intensissima. Succede tutto o quasi nel primo tempo: doppio botta e risposta sull’asse Jonas-Sacon e Keko-Humberto, per il momentaneo 2-2. Poi un ulteriore scambio di cortesie a “comando invertito”: 3-2 di Rafinha e 3-3, su rigore, di Jonas per il 3-3 dell’intervallo. Nella ripresa, dopo meno di cinque minuti, la zampata decisiva di Campoy. Per il 3-4 che non si schioda più dal tabellone del PalaCesaroni di Genzano. In classifica: ...

