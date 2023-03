Calcio a 5 femminile | una vittoria e un pareggio per l’Italia nelle amichevoli contro la Finlandia

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il 17 e il 18 marzo la Nazionale italiana dia 5si è cimentata nella doppia sfida amichevolelaal Palasport ‘Corrado Roma’ di Montesilvano. Le ragazze allenate da Francesca Salvatore hanno sfruttato l’occasione per mettersi in mostra, nel progetto del futsal in “rosa” che vuol sempre più prendere piede nel Bel Paese. Nel primo inla partita si è conclusa a reti bianche. Uno 0-0 ingiusto per quanto la selezione nostrana aveva prodotto in campo. Sotto gli occhi del vicepresidente della FIGC Daniele Ortolano, le calciatrici di Salvatore si sono create diverse chance per realizzare, come nei casi di Praticò, Boutimah e di Bruna Borges, ma le azzurre hanno impattato al cospetto di una Syvanen, autentica saracinesca. Nella seconda sfida le marcature sono arrivate e ...