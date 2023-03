Calcio a 5, Europei Femminili: la Spagna vince il titolo per la terza volta! Ucraina battuta nettamente (Di lunedì 20 marzo 2023) La Spagna fa festa ancora una volta. Gli Europei Femminili di Calcio a 5 si chiudono, in Ungheria, con la terza vittoria continentale delle Furie Rosse. Nella finalissima, le iberiche travolgono letteralmente l’Ucraina battendole con lo score di 5-1. A segno ci vanno: Peque (su rigore), Irene Samper e Ale de Paz, nel primo tempo, poi ancora Samper, nella ripresa e infine Dany; nel mezzo, per il momentaneo 4-1 la firma Ucraina è quella di Shulha. Il terzo posto invece, qualche ora prima, era andato appannaggio del Portogallo. Le lusitane si sono dimostrare più forti delle padrone di casa magiare superandole addirittura 12-0. Le competizioni Femminili ora si prenderanno qualche settimana di pausa prima di ricominciare i percorsi di qualificazione alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Lafa festa ancora una volta. Glidia 5 si chiudono, in Ungheria, con lavittoria continentale delle Furie Rosse. Nella finalissima, le iberiche travolgono letteralmente l’battendole con lo score di 5-1. A segno ci vanno: Peque (su rigore), Irene Samper e Ale de Paz, nel primo tempo, poi ancora Samper, nella ripresa e infine Dany; nel mezzo, per il momentaneo 4-1 la firmaè quella di Shulha. Il terzo posto invece, qualche ora prima, era andato appannaggio del Portogallo. Le lusitane si sono dimostrare più forti delle padrone di casa magiare superandole addirittura 12-0. Le competizioniora si prenderanno qualche settimana di pausa prima di ricominciare i percorsi di qualificazione alle ...

