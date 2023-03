Cadavere nell'Isarco, autopsia esclude morte violenta (Di lunedì 20 marzo 2023) In merito al ritrovamento di un corpo nel fiume Isarco, la scorsa settimana, la procura di Bolzano comunica che l'autopsia ha escluso lesioni o traumi evidenti. Le indagini stanno proseguendo per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) In merito al ritrovamento di un corpo nel fiume, la scorsa settimana, la procura di Bolzano comunica che l'ha escluso lesioni o traumi evidenti. Le indagini stanno proseguendo per l'...

Cadavere nell'Isarco, autopsia esclude morte violenta Le indagini stanno proseguendo per l'identificazione del cadavere, anche con il confronto dei numeri di serie sulle protesi con quelle impiantate su persone recentemente scomparse. La salma in forte ... In merito al ritrovamento di un corpo nel fiume Isarco, la scorsa settimana, la procura di Bolzano comunica che l'autopsia ha escluso lesioni o traumi evidenti.