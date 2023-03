Bullismo, la proposta di un sindaco: “Multe ai genitori dei bulli” (Di lunedì 20 marzo 2023) Arriva la proposta da un sindaco della provincia di Ferrara per contrastare il bullismo. Stiamo parlando dell’idea di Edoardo Accorsi, primo cittadino di Cento, che in un anno e mezzo di amministrazione ha dovuto affrontare spesso «situazioni di bullismo, insieme alla polizia locale, alle forze dell’ordine e alla scuola». Secondo quanto riporta Vanity Fair, la proposta del sindaco è quella di sanzionare i genitori dei bulli (o per chi ha la patria potestà) con Multe da 100 a 300 euro. L’idea è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, che sarà votato il 22 marzo. «Questo è uno strumento in più, che dovremo testare e valutare, anche se non siamo la prima amministrazione che lo ... Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Arriva lada undella provincia di Ferrara per contrastare il. Stiamo parlando dell’idea di Edoardo Accorsi, primo cittadino di Cento, che in un anno e mezzo di amministrazione ha dovuto affrontare spesso «situazioni di, insieme alla polizia locale, alle forze dell’ordine e alla scuola». Secondo quanto riporta Vanity Fair, ladelè quella di sanzionare idei(o per chi ha la patria potestà) conda 100 a 300 euro. L’idea è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, che sarà votato il 22 marzo. «Questo è uno strumento in più, che dovremo testare e valutare, anche se non siamo la prima amministrazione che lo ...

