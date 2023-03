Bullismo: arrivano le multe ai genitori (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli errori dei figli devono essere pagati dai genitori? È una domanda, questa, tanto delicata quanto discussa, che accende le polemiche e divide le opinioni. Da una parte c’è chi è fermamente convinto che sì, i genitori debbano pagare per gli errori dei figli, perché è loro il dovere di garantire un’educazione che si basi sul rispetto delle regole e delle persone. Dall’altra, però, c’è chi nonostante l’impegno non è riuscito in questa missione. Essere genitori, lo sappiamo, non è un compito facile. Non esiste un manuale che possiamo sfogliare all’occorrenza e non esistono errori che non possono essere commessi. Si tratta piuttosto di una sfida che ogni giorno si fa sempre più difficile sopratutto se la guardiamo dal punto di vista di un fenomeno che si è trasformato in una piaga per questa società: il Bullismo. Ed è ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli errori dei figli devono essere pagati dai? È una domanda, questa, tanto delicata quanto discussa, che accende le polemiche e divide le opinioni. Da una parte c’è chi è fermamente convinto che sì, idebbano pagare per gli errori dei figli, perché è loro il dovere di garantire un’educazione che si basi sul rispetto delle regole e delle persone. Dall’altra, però, c’è chi nonostante l’impegno non è riuscito in questa missione. Essere, lo sappiamo, non è un compito facile. Non esiste un manuale che possiamo sfogliare all’occorrenza e non esistono errori che non possono essere commessi. Si tratta piuttosto di una sfida che ogni giorno si fa sempre più difficile sopratutto se la guardiamo dal punto di vista di un fenomeno che si è trasformato in una piaga per questa società: il. Ed è ...

