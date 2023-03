Bufera su Claudio Lippi dopo “Da Noi… A Ruota Libera”

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 marzo 2023) La gaffe di, ospite a Dada Francesca Fialdini, ha scatenato diverse polemiche e critiche sui social. Il conduttore, presente al noto talk show della domenica pomeriggio, in occasione della Festa del Papà, è stato in studio insieme alla figlia Federica. Per la Rai, un pomeriggio difficile, soprattutto perché non è stato l’unico momento da dimenticare.a Da: la gaffe Daè uno dei programmi più seguiti alla domenica: in ondaDomenica In e “sfidante” ufficiale di Verissimo, sono tanti gli ospiti che allietano gli spettatori. Tuttavia, per...