Bufera Inter-Juventus | “Andava punito”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Una gara infinita come sempre:continua dopo la vittoria dei bianconeri a San Siro. Quante polemiche per il fallo di mano Non finiscono le polemiche per. I bianconeri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??TV PLAY | ???Delio #Rossi: “Ho letto e sentito che la #Juventus ha meritato di vincere e questo la dice lunga sul n… - MilanWorldForum : Bufera Inter: Skriniar disponibile per la nazionale Le news -) - MomentiCalcio : #Inter-#Juve: #Chiffi al centro della bufera. La decisione di #Rocchi sull'audio - MilanWorldForum : Bufera Inter: Skriniar disponibile per la nazionale Le news -) - News24Italy : #Il padovano Chiffi nella bufera dopo Inter - Juve: «Perché non è andato al Var?» -

Lazio - Roma e- Juventus, sfide molto sentite che generano una quantità non misurabile di polemiche. Massimiliano Allegri - Calciomercato.itIl noto allenatore Delio Rossi è intervenuto quest'...Simone Inzaghi è così tornato al centro dellaper il cammino in campionato. L', infatti, ha perso anche il secondo posto e si ritrova in piena lotta per il quarto posto. Ma non solo l'....... Ad appiccare il fuoco anche un tweet di Paolo Ziliani . Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive Fioccano le reazioni: 'Il silenzio è connivenza. Il silenzio delle società (non solo...

Moviola Inter-Juve, è bufera: il motivo della scelta dell'arbitro sul braccio di Rabiot Corriere dello Sport

Il noto tecnico Delio Rossi è intervenuto quest’oggi a Tv Play per parlare dei due accesi derby di ieri, ossia Lazio-Roma e Inter-Juventus È stata una domenica estremamente intensa e come potrebbe ...Il Derby d’Italia ha lasciato ancora una volta diverse scorie arbitrali. Il gol di Kostic farà da fiamma della discordia per tutta la pausa nazionali, in cui l’Italia si giocherà una parte enorme dell ...