Bucalo (FdI): "Non solo aumenti stipendi, in arrivo 660 milioni per valorizzare le materie Stem"

"Dopo i 300 milioni di euro destinati all'aumento degli stipendi di docenti e personale Ata, arrivano dal Ministero dell'Istruzione e del Merito 660 milioni per la valorizzazione delle materie Stem. Si tratta di un altro importante tassello per il mondo della scuola che mai come oggi si trova all'attenzione del Governo. Il Ministro Valditara con il suo operato ha dimostrato la capacità del Governo Meloni di trasformare in politiche fattive a sostegno della scuola quelli che erano i punti cardine del programma elettorale".

