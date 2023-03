Bruscolotti: "Maradona-Kvara? Paragone improponibile" (Di lunedì 20 marzo 2023) Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio, durante "Piazza Affari", queste le sue parole: Questo Napoli quanto è forte? Che idea si è fatto del Paragone Maradona-Kvaratskhelia?“Sono paragoni improponibili. Sono proprio fantasie. Lasciamolo stare Maradona. È improponibile per vari motivi. Io mi auguro che ogni giocatore del Napoli possa crescere e diventare ancora più forte. Poi spero che possano rimanere. Bisognerà capire che cosa succederà a fine campionato. Ci potrà essere qualcuno che si è affezionato a Napoli”. Si aspettava un Napoli così forte in Champions League? Come deve lavorare per il prossimo anno Spalletti? Per lei resterà?“Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Hanno grande ritmo, cosa che in Europa serve. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Giuseppe, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio, durante "Piazza Affari", queste le sue parole: Questo Napoli quanto è forte? Che idea si è fatto deltskhelia?“Sono paragoni improponibili. Sono proprio fantasie. Lasciamolo stare. Èper vari motivi. Io mi auguro che ogni giocatore del Napoli possa crescere e diventare ancora più forte. Poi spero che possano rimanere. Bisognerà capire che cosa succederà a fine campionato. Ci potrà essere qualcuno che si è affezionato a Napoli”. Si aspettava un Napoli così forte in Champions League? Come deve lavorare per il prossimo anno Spalletti? Per lei resterà?“Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Hanno grande ritmo, cosa che in Europa serve. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Bruscolotti: '10 a Kvaratskhelia? Fantasia: non è il nuovo Maradona' - infoitcultura : Bruscolotti: “Numero 10? Kvaratskhelia non è il nuovo Maradona” - napolipiucom : Bruscolotti: 'Numero 10? Kvaratskhelia non è il nuovo Maradona' #Bruscolotti #CalcioNapoli #Maradona… - cn1926it : #Bruscolotti: “Il sorteggio? Il #Milan ha blasone ma con il ritorno al #Maradona…” - SportdelSud : ???? L'ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto sul confronto tra Khvicha Kvaratskhelia e Diego Arm… -