Leggi Anchein pubblico per la prima volta dall'annuncio della sua malattiacircondato dall'affetto della sua famiglia Anatomy Awards 2023 Gli Oscar senza veli dal miglior debutto alla ...ha compiuto 68 anni. Un mese fa, circa un anno dopo che l'attore aveva annunciato l'addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia di ..."Buon compleanno! Siamo così felici di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l'amore e i calorosi auguri". Sono gli auguri di Demi Moore per, ex marito e padre delle sue tre figlie - Rumer, Scout e Tallulah - a pochi mesi dalla notizia della sua malattia. Riuniti in casa c'è tutta la famiglia allargata: Moore da qualche tempo ...

Bruce Willis, festa di compleanno in famiglia ma alcuni dettagli allarmano i fan TGCOM

I video commoventi del 68° compleanno di Bruce Willis pubblicati dalla moglie Emma Heming e dall'ex Demi Moore.