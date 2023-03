Bruce Willis, compleanno con Demi Moore e figli ma fa fatica a spegnere le candeline: le sue condizioni peggiorano (Di lunedì 20 marzo 2023) Bruce Willis ha compiuto 68 anni. Un mese fa, circa un anno dopo che l’attore aveva annunciato l’addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia di Willis ha fatto sapere che la star di Hollywood soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 ei 60 anni. Il celebre protagonista di Die Hard pochi giorni fa è stato fotografato in pubblico per la prima volta a Los Angeles dopo l’annuncio del peggioramento. Foto e video di Willis in passeggiata con due amici erano state selezionate in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail. Il video Ora sui social sta girando il video del compleanno dell’attore postato dall’ex moglie Demi Moore , che da qualche tempo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 marzo 2023)ha compiuto 68 anni. Un mese fa, circa un anno dopo che l’attore aveva annunciato l’addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia diha fatto sapere che la star di Hollywood soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 ei 60 anni. Il celebre protagonista di Die Hard pochi giorni fa è stato fotografato in pubblico per la prima volta a Los Angeles dopo l’annuncio del peggioramento. Foto e video diin passeggiata con due amici erano state selezionate in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail. Il video Ora sui social sta girando il video deldell’attore postato dall’ex moglie, che da qualche tempo ...

