Bruce Willis compie 68 anni La moglie Emma Heming | “Oggi è un giorno di dolore ma…”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il compleanno di una persona cara merita di essere celebrato, a maggior ragione quando il festeggiato sta affrontando una brutta malattia. Ed è per questo che tutta la famiglia allargata diha deciso di unirsi in occasione delin cui lui ha spento 68 candeline. Al suo fianco c’erano la donna con cui è sposato attualmente,, da cui ha avuto due bambine, e la ex, Demi Moore, oltre alle tre figlie avute da quest’ultima (una di queste, Rumer, a breve lo renderà nonno). È stata proprioa condividere sui social il momento in cui l’attore, che si è ritirato dalle scene un anno fa, ha spento le candeline. Pensare a questa ricorrenza con totale serenità è impossibile, la donna non lo nega, ma almeno avere una diagnosi del problema (soffre di una demenza ...