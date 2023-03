Brozovic, responsabilità grave sul gol subito! Rabiot libero… (Di lunedì 20 marzo 2023) Marcelo Brozovic è stato protagonista in negativo di Inter-Juventus. Ha giocato una delle sue peggiori partite negli ultimi anni, provocando anche il solo e unico gol degli avversari. Il movimento non lascia dubbi. FUORI GIRI – La partita di Marcelo Brozovic non ha motivo di esistere, almeno pensando al giocatore che ha dominato il centrocampo negli ultimi anni. Il croato era la guida dei suoi compagni, il perno della squadra, oggi non lo è più e addirittura l’Inter gioca diversamente senza. Contro la Juventus un episodio merita di essere citato, il gol bianconero. Mattia De Sciglio ha la palla al piede in difesa, il croato decide di alzare il pressing sul regista Manuel Locatelli e lascia scoperta la zona centrale del campo prima della linea della sua retroguardia. Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic sono così liberi di guidare la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Marceloè stato protagonista in negativo di Inter-Juventus. Ha giocato una delle sue peggiori partite negli ultimi anni, provocando anche il solo e unico gol degli avversari. Il movimento non lascia dubbi. FUORI GIRI – La partita di Marcelonon ha motivo di esistere, almeno pensando al giocatore che ha dominato il centrocampo negli ultimi anni. Il croato era la guida dei suoi compagni, il perno della squadra, oggi non lo è più e addirittura l’Inter gioca diversamente senza. Contro la Juventus un episodio merita di essere citato, il gol bianconero. Mattia De Sciglio ha la palla al piede in difesa, il croato decide di alzare il pressing sul regista Manuel Locatelli e lascia scoperta la zona centrale del campo prima della linea della sua retroguardia. Adriene Dusan Vlahovic sono così liberi di guidare la ...

