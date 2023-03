Briatore | “Fallo di mano di Rabiot c’era | ma la Juve ha meritato di vincere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 marzo 2023) “Sudditanza verso la? Ci hanno tolto 15 punti, quindi non mi sembra così efficace”, esordisce così Fabio, ospite a ‘La Politica nel Pallone’. “Ildi, ma doveva essere l’arbitro a decidere. Lo hanno visto tutti ed è impossibile che non l’ha visto il Var. Ma gli errori ci sono stati sia contro l’Inter come anche contro di noi. È anche vero che l’Inter ha avuto poi tutto il tempo per recuperare, ma ieri hanno giocato male e laha giocato meglio e meritava di”. SportFace.