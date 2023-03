Briatore ammette: “Potevo comprare il Napoli. E’ vero ma non sono pentito” (Di lunedì 20 marzo 2023) Briatore poteva compare il Napoli, la rivelazione dell’imprenditore piemontese: “non sono pentito, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr“. Flavio Briatore, imprenditore e grande tifoso della Juventus, ha fatto una rivelazione bomba: “Potevo comprare il Napoli, ma non sono pentito“. In un’intervista al programma “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, Briatore ha parlato della sua esperienza nel calcio, svelando di averci provato anche in Inghilterra con il Qpr, ma di non essere riuscito a gestire tutto a causa dei suoi molteplici impegni, tra cui la Formula 1. “Potevo comprare il Napoli? E’ vero ma non ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 marzo 2023)poteva compare il, la rivelazione dell’imprenditore piemontese: “non, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr“. Flavio, imprenditore e grande tifoso della Juventus, ha fatto una rivelazione bomba: “il, ma non“. In un’intervista al programma “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento,ha parlato della sua esperienza nel calcio, svelando di averci provato anche in Inghilterra con il Qpr, ma di non essere riuscito a gestire tutto a causa dei suoi molteplici impegni, tra cui la Formula 1. “il? E’ma non ...

