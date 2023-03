Bremer | «Noi secondi assolutamente | 56 punti! Lukaku | bel duello»

Leggi su inter-news

Gleison Bremer ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo Inter-Juventus. Il difensore soddisfatto per il risultato conseguito, parlando anche del confronto con Lukaku. SODDISFATTO? Bremer dopo il fischio finale: «Sapevamo che fosse una partita difficile, potevamo fare lo 0-2. Nella ripresa, i ragazzi hanno dato una mano. Bel confronto con Lukaku, la vittoria è la cosa più importante però. Gatti ha fatto molto bene, dobbiamo continuare così. Volevo fare anche gol, ma va bene così. Penalizzazione? Noi, sul campo abbiamo 56 punti per non dire 58».