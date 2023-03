“BraveArt Academy” | il 23 marzo incontro sull’analisi patrimoniale | economica e finanziaria dell’azienda

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 marzo 2023) Giovedì 23ore 20.00, nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo (in via Torretta 12), si terrà il secondodi “”. Si tratta del progetto formativo promosso dal Movimento Giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo, che prevede un ciclo di seminari a partecipazione gratuita, per aiutare i giovani o aspiranti imprenditori a conoscere e ad affrontare tutti gli aspetti legati all’avvio e al consolidamento di un’impresa. A curare gli incontri sono docenti qualificati, esperti e funzionari di Confartigianato Imprese Bergamo. Dopo il primofocalizzato sull’avvio d’impresa, il secondo appuntamento, aperto anche agli imprenditori “senior”, affronterà il tema “Analisi della situazionee ...