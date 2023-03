Brambati attacca | «Inzaghi | comunicazione sbagliata! Da Marotta…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 marzo 2023) Massimo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro la Juventus per 0-1. L’ex calciatore è ancora una volta critico nei confronti diSFOGO – Queste le parole di Massimo: «? Le partite di campionato sono state 27, ne hai perse 9 e siedi sulla panchina dell’Inter. E abbastanza svilente presentarsi dopo una gara che hai perso, secondo me meritatamente, contro gli acerrimi nemici e ti presenti con un fallo a centrocampo da cui poi scaturisce il gol di cui non ci sono immagini chiare, ma tu ti presenti con un gol preso al 27? del primo tempo dopo che poi Szczesny ha fatto due parate in tutta la partita. Tu devi giustificare la tua posizione di classifica. Intanto i quarti di finale per l’Inter non è storia, questo è un inciampo della ...