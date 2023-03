Braccio di Rabiot? Allegri sbotta in diretta tv dopo Inter - Juve (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juve di Allegri vince per 0 - 1 contro l' Inter e fa bottino pieno a San Siro , trovando la quarta vittoria consecutiva - la seconda in campionato. Grazie al gol di Kostic , i bianconeri sono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 marzo 2023) Ladivince per 0 - 1 contro l'e fa bottino pieno a San Siro , trovando la quarta vittoria consecutiva - la seconda in campionato. Grazie al gol di Kostic , i bianconeri sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Questo il controllo di braccio di Rabiot nell'azione del gol della Juventus. Per Chiffi e Var, dopo 4 minuti, tutto… - SimoneTogna : Ma quindi in serie A #Rabiot può controllare la palla col braccio? #interjuventus - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - DanyRoss70 : RT @capuanogio: #Rabiot sembra toccare con il braccio, che si allarga nel tentativo di recuperare il possesso di un pallone che il francese… - psyko8380 : RT @RaiSport: 'Su #Rabiot abbiamo cercato diverse angolazioni ma non c'è un'immagine certa che faccia vedere il contatto del braccio con il… -