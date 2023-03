Boxing Improta tra i big al Predator X F C 2023

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 19 marzo, la “” di Casaluce ha affrontato la trasferta di Zagarolo (Roma), presso il Palazzetto dello Sport, in occasione dell’eventoX.F.C.. All’evento dell’anno, cui hanno preso parte 307 atleti provenienti da varie regioni italiane, hanno partecipato 7 atleti agonisti del Team. Quattro centurioniX.F.C. sono stati vinti da Armando Cervo, Davide De Rosa, Raffaele Maiello e Gennaro Boccino. Tre medaglie d’argento sono andate a Carmine Ianniello, Michele Mancino e Pasquale Trinchella. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti – affermano i componenti dello staffcapitanato da Giovanni e Vincenza-. Come consueto, ognuno di ...

