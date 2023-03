Bottega Tredici – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 marzo 2023)Via dei Falegnami, 14 – 00186Tel. 06/92118504 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 13/17€, primi 14/19€, secondi 23/26€, dolci 9/12€ Chiusura: Mai OFFERTA Quest’anno ci ha decisamente convinto l’esperienza vissuta in questo gradevole ristorante-bistrot in pieno centro a, la cui cifra stilistica è improntata al recupero della tradizione, rivisitata con spunti creativi e accompagnata coerentemente da una carta dei vini con richiami ancestrali. La carta è schematica, 5 piatti per ogni portata, cui si aggiungono due interessanti menù degustazione: il primo (Vicoli di, 4 portate a 46€) è incentrato sulla cucina tradizionale della Capitale; il secondo (Via dei Falegnami, 6 ...