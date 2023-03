Bortone, la sua risposta all’ipotetica chiusura di Oggi è Un Altro Giorno (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualche Giorno fa Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di ipotetica chiusura di Oggi è Un Altro Giorno a causa delle simpatie politiche di Serena Bortone, considerate da chi di dovere “troppo a sinistra”. “Serena Bortone è nel mirino del centrodestra” – si è letto su Dagospia – “La conduttrice di Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza (soprattuto Fratelli d’Italia e Lega) sognerebbero nomi differenti. Quali?”. Oggi la conduttrice, fra le pagine di Leggo, ha potuto ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023) Qualchefa Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di ipoteticadiè Una causa delle simpatie politiche di Serena, considerate da chi di dovere “troppo a sinistra”. “Serenaè nel mirino del centrodestra” – si è letto su Dagospia – “La conduttrice diè unha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza (soprattuto Fratelli d’Italia e Lega) sognerebbero nomi differenti. Quali?”.la conduttrice, fra le pagine di Leggo, ha potuto ...

