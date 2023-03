Borse europee in rialzo: anche Milano guadagna l’1%. Europa positiva con banche e Wall Street (Di lunedì 20 marzo 2023) Borse tutte in rialzo, oggi 20 marzo 2023: Milano guadagna l'1% con Banco Bper (+2,9%) in vetta al paniere principale) insieme a Intesa e Mediolanum (entrambe +2,3%). Parigi sale dell'1,1%, Francoforte dello 0,96% e Londra dello 0,7% mentre a Zurigo (+1,17%) soffre ormai soltanto Credit Suisse (-56%) mentre Ubs guadagna il 3% Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 marzo 2023)tutte in, oggi 20 marzo 2023:l'1% con Banco Bper (+2,9%) in vetta al paniere principale) insieme a Intesa e Mediolanum (entrambe +2,3%). Parigi sale dell'1,1%, Francoforte dello 0,96% e Londra dello 0,7% mentre a Zurigo (+1,17%) soffre ormai soltanto Credit Suisse (-56%) mentre Ubsil 3%

