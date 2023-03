Borse asiatiche in rosso dopo il Credit Suisse, giù i future (Di lunedì 20 marzo 2023) Seduta in rosso per le Borse asiatiche dopo l'accordo per l'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Seduta inper lel'accordo per l'acquisizione delda parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio98854326 : Borse asiatiche: Tutti in Rosso Mai come ANTONIO . - Ticinonline : Male le Borse asiatiche, occhi sull'Europa #creditsuisse #asia - novasocialnews : Borse asiatiche in rosso dopo il Credit Suisse, giù i future - News24_it : Borse asiatiche in rosso dopo il Credit Suisse, giù i future - fisco24_info : Borse asiatiche in rosso dopo il Credit Suisse, giù i future: Tokyo -1,5%, Hong Kong -3,2%. Europa e Wall Street in… -