Borse asiatiche in rosso dopo acquisizione di Credit Suisse

(Di lunedì 20 marzo 2023) Pechino – Lesono andate inche le autorità svizzere hanno organizzato l’ditra i timori di una crisi bancaria globale in vista di una riunione della Federal Reserve per decidere su ulteriori possibili aumenti dei tassi di interesse.in, gravi perdite per Shanghai, Tokyo e Hong ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Balzo dello spread Btp-Bund che supera quota 200 punti base, salendo di 8 punti a quota 203, mentre il rendimento dei tit… - Agenzia_Ansa : Balzo dello spread Btp-Bund che supera quota 200 punti base, salendo di 8 punti a quota 203, mentre il rendimento d… - ItalyNowadays : Le Borse asiatiche in rosso dopo l'accordo Ubs-Credit Suisse. - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Borse asiatiche in rosso dopo il Credit Suisse, giù i future - ItaliaStartUp_ : Le Borse asiatiche in rosso dopo l'accordo Ubs-Credit Suisse - Economia - Agenzia ANSA -

Seduta in rosso per le. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%, mentre Shenzhen e Shanghai contengono i ribassi allo 0,4%. In calo ...Seduta in rosso per ledopo l'accordo per l'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2% ...Leviaggiano in rosso: Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%. Il prezzo agevolato Ma torniamo all'accordo. Ubs, dicevamo, salva ...

Le borse asiatiche reagiscono all'acquisizione di Credit Suisse Corriere del Ticino

Borse asiatiche in rosso dopo l’accordo per l’acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l’1,54%, Sydney l’1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2% in apertura, me ...Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,4%, mentre vanno male le altre Borse asiatiche. Il future sull'Eurostoxx cede l'1,35%, quello sul Ftse Mib l'1,19%. Passa in secondo piano anche la notizia che oggi ...