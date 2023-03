Borsa, Tokyo parte cauta. Cina col segno più, male Hong Kong (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la settimana nera delle Borse, a causa della crisi bancaria, occhi sulla Federal Reserve che si riunisce il 22 per decidere sui tassi Usa Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la settimana nera delle Borse, a causa della crisi bancaria, occhi sulla Federal Reserve che si riunisce il 22 per decidere sui tassi Usa

