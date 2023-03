Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Borsa: Milano sprofonda (-4,2%), raffica di sospensioni ++ In asta di volatilità anche Mps, Bper, Tim, Mediobanca… - fisco24_info : Borsa: Europa volatile, Milano gira in positivo: Parigi sale dello 0,1% e Londra cede lo 0,5% - bizcommunityit : #Borsa: Europa in netto calo dopo salvataggio Credit Suisse, -2,7% Milano (RCO) - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - fisco24_info : Borsa: Milano recupera (-0,3%) con utility, risalgono banche: Intesa cede lo 0,1%, Unicredit lo 0,8% mentre Mps ced… - infoiteconomia : Borsa, salvataggio Credit Suisse non convince mercati,Milano in coda -

dioggi 20 marzo: il Ftse Mib crolla a inizio seduta, andando sotto i 2.447 punti di chiusura di venerdì scorso. Nel mirino c'è ancora la crisi bancaria , con Credit Suisse salvata da Ubs ...Piazza Affari riduce i ribassi abbondantemente sotto l'1% in una seduta che si sta rivelando estremamente volatile, con gli investitori che analizzano le conseguenze del salvataggio del Credit Suisse ...In generale l'apertura è negativa per tutte le Borse europee , in particolare per, con il comparto bancario in grande sofferenza. Il salvataggio del Credit Suisse, con l'azzeramento dei ...

Borsa: Milano recupera (-0,3%) con utility, risalgono banche Agenzia ANSA

Petrolio e gas in rosso, sale l'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Si profila un avvio in netto ribasso per le Borse europee, ancora sotto pressione per le preoccupazioni per il se ...