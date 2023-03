Borsa: Europa termina positiva con Credit Suisse in salvo (Di lunedì 20 marzo 2023) Le Borse europee terminano in rialzo dopo una prima reazione negativa al salvataggio Credit Suisse. Parigi guadagna l'1,27%, Francoforte l'1,12% e Londra lo 0,93% grazie al generale rimbalzo delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Le Borse europeeno in rialzo dopo una prima reazione negativa al salvataggio. Parigi guadagna l'1,27%, Francoforte l'1,12% e Londra lo 0,93% grazie al generale rimbalzo delle ...

