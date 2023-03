Borrell sul mandato di cattura per Putin | ' Se entra in uno dei 130 Paesi membri | lo arrestano'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - DanielaDaffin : RT @Gianl1974: 1/3 ?? Borrell sul mandato d'arresto di Putin: questo è solo l'inizio... La decisione della Corte penale internazionale di… - annamaria_ff : RT @Gianl1974: 1/3 ?? Borrell sul mandato d'arresto di Putin: questo è solo l'inizio... La decisione della Corte penale internazionale di… - paceinguerra : RT @Gianl1974: 1/3 ?? Borrell sul mandato d'arresto di Putin: questo è solo l'inizio... La decisione della Corte penale internazionale di… - ArezzoInAzione : RT @Gianl1974: 1/3 ?? Borrell sul mandato d'arresto di Putin: questo è solo l'inizio... La decisione della Corte penale internazionale di… -

ha poi parlato del sostegno all'Ucraina da parte della Ue. Oggi nel Consiglio Esteri e Difesa "concluderemo l'accordo" sulla fornitura di munizioni all'Ucraina "per 2 mld di euro affinché si ...ha poi precisato che non vede problemi nell'intenzione della Germania di essere capofila ...08 Kiev: la prima clausola del piano di pace cinese sia il ritiro di Mosca L'Ucraina insiste'...... dove Roma ha ottenuto dal capo della diplomazia Ue, Josep, la disponibilità per un'azione ...piano finanziario, i negoziati per salvare la Tunisia vanno a rilento. Prima il rinvio del ...

Borrell su Putin: “Il mandato di cattura cambia tutto, se viaggia in più di 130 Paesi deve essere arrestato” Agenzia Nova

Un'intesa senza svolta. E' finita cosi' la lunga maratona negoziale che sabato ha visto impegnato il capo della diplomazia europea, Josep ...L'obiettivo ora è dare "rapidamente" le munizioni che servono all'Ucraina per continuare a difendersi, senza entrare in una battaglia di "competenze ed ego". Lo ha detto l'alto rappresentante della po ...