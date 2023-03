Bonus psicologo 2023 | ecco quando si potrà fare domanda

(Di lunedì 20 marzo 2023): il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato confermato anche per l’anno in corso e gli anni a venire, in seguito alla proroga stabilita all’interno della Legge di Bilancio. A differenza dell’anno precedente, però, i soggetti beneficiari potranno ottenere fino a 1.500 euro, invece che 600 ... TAG24.

Le domande per il2023 potrebbero partire dal prossimo giugno . Queste le dichiarazioni del Ministro della Salute Schillaci rilasciate il 6 marzo al Sole24Ore . La misura è stata resa strutturale dalla ...Possibile richiedere anche il. Destinato ad autonomi e partite Iva può fare domanda chi resiede in Italia e ha un Isee non superiore a 50mila euro. Potrà riceverlo però solo ...'La viceministra Bellucci ci dice oggi che la strada delè corta e che ci vuole ben altro. Cominciassero a rifinanziarlo, invece di ridurlo come hanno fatto e vedi che la strada si allunga. Riforme strutturali Magari. Per ora solo tagli e ...

Perché si parla tanto di salute mentale, della sua importanza e delle misure - inadeguate e insufficienti, come il bonus psicologo - per garantirla. Ma, di fatto, la salute mentale oggi è ancora un ...Da internet allo psicologo, passando per le baby sitter. Non solo aiuti una tantum, quest’anno sono numerosi i bonus che le partite Iva possono richiedere e ottenere. Una ...