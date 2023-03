Bolognamania | Arnautovic | la beffa oltre il danno

(Di lunedì 20 marzo 2023) Un altro pareggio per la squadra di Thiago Motta, questa volta per 2-2 contro la Salernitana, non senza polemiche per la scelta della formazione...

In un momento in cui il Bologna gioca bene nonostante l'assenza del suo miglior giocatore, confermando l'ottimale posizione in classifica, la piazza si divide tra Thiago Motta e Marko: ...Sotto di una rete, con la squadra granata che ha pressato dal primo al novantesimo,avrebbe potuto fare la differenza lì davanti: non solo non è entrato ma il tecnico rossoblù non ha usato ...Probabilmente è da vent'anni che non si vede il Bologna giocare così bene a calcio, a prescindere poi dagli interpreti che scendono in campo: nonostante l'assenza di, i rossoblù stanno ...

