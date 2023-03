Bologna | le ultime su Arnautovic

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Ancora uno stop per Markoche si è fermato durante la partita contro la Salernitana. Il centravanti austriaco è subentrato nella ripresa al posto di Barrow, ma dopo 15 minuti ha alzato bandiera bianca per un problema alla caviglia. Stando alleindiscrezioni, infatti, i primi controlli a cui si è sottoposto l’attaccante hanno escluso lesioni serie o fratture. Sospiro di sollievo quindi per l’ex Inter che farà parte del gruppo della sua Nazionale nelle prossime settimane per poi tornare a disposizione di mister Thiago Motta in vista del finale di stagione. Anche in questo caso non si tratterebbe, dunque, di un infortunio serio tanto è che la punta vorrebbe rimanere in ritiro con la sua Austria. Novità importanti potrebbero arrivare già nelle prossime ore ma una cosa è certa:ci sarà alla ...